مقتل متمردين اثنين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

نيودلهى (أ ش أ)

لقى متمردان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية اليوم الثلاثاء فى منطقة "شوبيان" بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تى في" الهندية أن الاشتباكات اندلعت عندما تلقت قوات الأمن معلومات تفيد بتواجد متمردين فى المنطقة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، وتتقاسم البلدان السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران: هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

ويقاتل متمردون ضد الحكم الهندى منذ عام 1989 مطالبين بتوحيد كشمير تحت العلم الباكستانى أو كدولة مستقلة.