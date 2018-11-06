مفوض الاتحاد الأوروبى يدعو لإنهاء محادثات انضمام تركيا

كتب : أحمد علوى

دعا مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون توسعة الاتحاد، يوهانس هان، إلى إنهاء محادثات انضمام تركيا إلى التكتل رسميا.

وقال هان لصحيفة "دى فيلت" الألمانية المحافظة، اليوم الثلاثاء: "على المدى البعيد، سيكون من الصدق بشكل أكبر لكل من تركيا والاتحاد الأوروبى أن يسلكان طريقا جديدا وينهيان محادثات الانضمام".

وشدد هان على أن الأمر متروك لأعضاء الاتحاد الأوروبى ليقرروا المسار الذى يجب أن يتخذوه، وحتى الآن، لا يوجد هناك أى مؤشر على أن أغلبية من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستدعم نهاية رسمية للمفاوضات.

وأشار أعضاء الاتحاد الأوروبى إلى أن المفاوضات قد توقفت فعليًا ، وسلطوا الضوء على مخاوفهم بشأن التراجع الكبير فى وسيادة القانون وحقوق المواطنين وحرية الصحافة فى تركيا.

ويدعو هان منذ فترة بضرورة الحفاظ على تعاون وثيق مع تركيا وأنه يجب تحديد شكل واقعى للعلاقة يأخذ مصالح الطرفين والخيارات الواقعية لتركيا فى الاعتبار.

واقترح هان تحسين ظروف اتفاقية الاتحاد الجمركى الأوروبى الحالية مع تركيا، وهى خطوة رفضها الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى.