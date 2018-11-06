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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود القادمة من شرم بعد انتهاء منتدى شباب العالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:56 م
مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود القادمة من شرم بعد انتهاء منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم
كتب هانى عثمان
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يشهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء، تشديد للإجراءات داخل صالات السفر والوصول، استعدادا لاستقبال الوفود القادمة من مطار شرم الشيخ الدولى وإعادة تسفيرهم إلى الدول القادمين منها.
 
وأعلنت السلطات بالمطار، تشكيل فريق من العلاقات العامة لاستقبال الوزراء الذين شاركوا فى منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى انتهت فاعلياته منذ ساعات قليلة.
 
وأوضحت مصادر، أنه تم تشكيل فريق من العلاقات لاستقبال الوفود الوزارية المصرية، وإنهاء إجراءات وصولهم من صالة كبار الزوار، أو صالة الخطوط الداخلية، بينما يتم سفر الوفود الدولية من صالة السفر الدولى.

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