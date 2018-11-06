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مساعد وزير النقل ورئيس هيئة سلامة الملاحة يزوران أحد السفن بميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:03 م
مساعد وزير النقل ورئيس هيئة سلامة الملاحة يزوران أحد السفن بميناء الإسكندرية جانب من زيارة إحدى سفن ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى
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رتبت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لزيارة أحد السفن التى دخلت ميناء الإسكندرية وتحمل علم مالطا وتحمل طاقم مكون من  حوالي  1000 فرد، وقد زار الدكتور  خالد حمدى، مساعد أول  وزير النقل واللواء بحري خالد زهران رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية السفينة وكان فى استقبالهم كابتن  جون لبادي ربان السفينة ويحمل الجنسية السويدية وفريق عمله حيث أعرب ربان السفينة عن امتنانه الكبير  بإهتمام وزارة النقل المصرية  بالعمل على  تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالسفينة.

من جانبه أوضح الدكتور  خالد حمدى أن هذه الزيارة تهدف إلي تقييم مستوي الخدمات اللوجيستية والفنية المقدمة للسفينة والخط الملاحي في الموانئ المصرية المختلفة للوقوف علي أهم المطالب والخدمات التي ترغب مثل هذه السفن والخطوط الملاحية تقديمها من السلطات المصرية لإجتذاب الخطوط الملاحية الكبري لتكون لها زيارات منتظمة للموانئ المصرية

كما أوضح اللواء بحري  خالد زهران أن هدف الزيارة هو التأكيد على أن مفتشي رقابة دولة الميناء P.S.C  بمصر يطبقوا معايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO  والمنضمة إليها مصر

وفي ختام الزيارة  أشاد ربان السفينة وفريق عمله بالخدمات المقدمة لهم أثناء هذه الزيارة والتي كانت علي أعلي معايير الجودة والكفاءة والحرفية كما أعرب ربان السفينة عن سعادته ايضا  بكون طاقم سفينته يضم أحد المهندسين المصريين الشبان والذي إنضم مع الربان لتقديم جولة للسادة المسئولين علي متن السفينة

 

 


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