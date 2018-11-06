مرصد الإفتاء:الأسبوع الأخير من أكتوبر شهد موجة كبيرة من العمليات الإرهابية بالعالم

كتب لؤى على

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد فى مؤشر الإرهاب الأسبوعى -الذى يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها، واستشراف مستقبل المناطق التى تشهد عمليات إرهابية- 34 عملية إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضى استهدفت 13 دولة فى مناطق مختلفة أوقعت 226 ما بين قتيل وجريح، وقد رصد المؤشر تنامى نشاط 10 جماعات إرهابية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

أشار المرصد بأن خريطة العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضى تؤكد على خطورة استراتيجية التنظيمات الإرهابية "طالبان والقاعدة وداعش" فى إعادة إحياء أنشطتها الإرهابية فى مناطق الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والقارة السمراء عبر عدة أنماط مختلفة للعمليات الخاطفة واستهداف قوات الأمن وتجمعات المدنيين، حيث جاءت أفغانستان على رأس مؤشر الدول التى شهدت عمليات إرهابية بواقع 7 عمليات.

وأكد المرصد أن الدول التى تشهد حالة من الصراع والاضطرابات وعدم الاستقرار تتنامى فيها العمليات الإرهابية وتجد فيها التنظيمات المسلحة بيئة مناسبة للنمو، فقد جاءت الهند فى المركز الثانى فى مؤشر الدول التى تعرضت لعمليات إرهابية بواقع 5 عمليات، حيث شهد إقليم كشمير بالهند عددا من العمليات الإرهابية فى ظل المواجهات بين القوات الحكومية والتنظيمات المسلحة.

وأوضح المرصد أن العراق ما زال يمثل الهدف الرئيسى لداعش لممارسة نشاطه الإرهابى، ولذلك شهد الأسبوع الماضى مواجهات بين قوات الأمن وتنظيم داعش الإرهابى فى عدد من المدن والقرى فى بغداد والموصل وديالى لتحتل بذلك المركز الثالث على مؤشر الجماعات بواقع 4 عمليات إرهابية، ويأتى ذلك فى ظل سعى تنظيم داعش للسيطرة على المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، وشن هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية فى دير الزور بهدف طردها من المنطقة.

وتقاسمت سوريا مع العراق المركز الثالث بعدد العمليات الإرهابية حيث شهدت كل من حماة وإدلب وحلب والرقة قتلى وجرحى فى ظل ضعف يد الدولة فى مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.

فى سياق متصل أكد المرصد أن باكستان واليمن والصومال وليبيا ونيجيريا حلت بالمركز الرابع على مؤشر الدول التى شهدت عمليات إرهابية بواقع عمليتين منفصلتين لكل دولة، قام بتنفيذها كل من تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام وطالبان وشباب المجاهدين وجيش تحرير بلوشستان.

فيما جاءت كل من مصر وروسيا وتونس ومالى فى المركز الأخير فى المؤشر، حيث شهدت كل دولة عملية واحدة خلال الأسبوع الماضى، وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم ضد عدد من المواطنين المصريين المسيحيين أثناء استقلالهم حافلة من مدينة سوهاج إلى دير القديس صموئيل، وقد أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن سبعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.

قال المرصد إن سياسات تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتوجيه الضربات الموجعة لها، دفعها نحو الأطراف والبعد عن المركز، مستغلة المساحات الصحراوية الواسعة. وأشار المرصد أن تلك الأجواء دفعت إلى تنويع أنماط تنفيذ العمليات سواء باستخدام العبوات الناسفة والسيارات المفخخة أو زرع القنابل على جوانب الطرق وتزايد عمليات الخطف خاصة فى سوريا والعراق.

انتهى المرصد بتأكيد حتمية العمل والتنسيق الدولى الجماعى فى تجفيف منابع الإرهاب فكريا وتنظيميا، ودعا إلى ضرورة وضع استراتيجية مكافحة شاملة " سيبرانية" لمواجهة نشاط التنظيمات الإرهابية الإعلامية التى تعد الآن وسيلتها الأسرع والأقل كلفة فى تجنيد الشباب.