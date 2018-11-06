مدير منتدى الشباب: منتدى شباب العالم كان منصة تتلاقى عليها المواهب

كتب أيمن رمضان

استعرضت مدير منتدى الشباب الدكتورة رشا راغب أهم الفاعليات التى شهدتها المنتدى وأهم توصيات، لافتة إلى أن مسرح شباب العالم كان منصة تتلاقى عليه مختلف المواهب، مشيرة إلى أنه تم اختيار 32 موهبة من حول العالم لتقديم عروض فنية مختلفة ومبدعة على مسرح شباب العالم.

وأضافت مديرة المنتدى،أن التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.