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محكمة تركية تقضى بسجن مشرع معارض بتهم تتعلق بالإرهاب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:13 م
محكمة تركية تقضى بسجن مشرع معارض بتهم تتعلق بالإرهاب سجون تركيا
أ ش أ
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قضت محكمة تركية بسجن مشرع ينتمي لأحد الأحزاب المعارضة المؤيدة للأكراد لمدة عامين ونصف لاتهامات تتعلق بالإرهاب.

وذكرت قناة يورو نيوز الأوروبية اليوم  الثلاثاء أن عضو حزب الشعب الديمقراطي محمود طوغرول، الممثل عن محافظة غازي عنتاب الواقعة جنوب شرق تركيا، أدين بالمساعدة في نشر دعاية موالية لحزب العمال الكردستاني المحظور محلياً وذلك خلال خطابين منفصلين له عام 2016.

ونقلت يورونيوز، عن محامي المتهم القول: إن تصريحات توغرول لم تتضمن أي عناصر إجرامية وكانت في إطار حرية التعبير، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.


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