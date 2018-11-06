محافظ مطروح يستجيب لشكوى أرملة معيلة ويوفر أثاثا لمنزلها ومستلزمات مدرسية

مطروح – حسن مشالي

استجاب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لطلب سيدة معيلة لـ 6 أطفال، لمطلبها وتوفير احتياجاتها، بعد التأكد من أنه ليس لديها مصدر دخل ثابت، يعينها على المعيشة ويكفل لها وأبنائها حياة كريمة، مع خلو منزلها من كافة الأثاث والفرش، نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة وعدم قدرتها على تحمل أعباء الحياة.

ووجه المحافظ، لمديرة خدمة المواطنين، بسرعة توفير كافة احتياجاتها لمساعدتها على العيش بحياة كريمة هى وأطفالها، وصدق لها بصرف 3 أجهزة كهربائية و3 أسرة، وشنط وأدوات مدرسية لأطفالها.

وأكد المحافظ، على حرصه الدائم، على دعم الأسر الأشد احتياجا بالمحافظة ومد يد العون لهم، وإعاناتهم لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى تقديم مساعدات العلاج والمساعدات الإنسانية على وجه السرعة.

ووجه محافظ مطروح، لمديرة خدمة المواطنين بالمحافظة بضرورة التواصل مع المواطنين مع حسن التعاملمعهم، وفحص كافة الشكاوى المقدمة من أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة ومعاينتها على أرض الواقع، للتأكد من صحتها لوصول الدعم لمستحقيه، من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.