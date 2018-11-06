محافظ كفر الشيخ يناقش سد العجز بالمدارس وتحسين الخدمة الصحية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تحسين الخدمات الطبية ورعاية المرضى ، وعدد من ملفات التأمين الصحي ،وملف سد العجز والزيادة بالمدارس، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وسبل مواجهتها، وتشديد الرقابة ، وتحسين أداء وحدة الرصف بما يتوافق مع احتياجات أعمال الرصف،و المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ للدكتور وليد جمال، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ،والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندسة تهانى النجار، مدير عام الطرق بكفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ ،مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ بتحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالتأمين الصحى، وعرض تقرير مفصل عن مستوى الخدمات بالاجتماع الشهرى للتأمين الصحي مشدداً على حسن معاملة المرضى.

ومن جانبه، قال مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ،تم التعاقد مع عدد من الجهات الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمستفيدين من التأمين الصحى، منها جامعة المنصورة وطنطا، وكفرالشيخ، والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومركز الكبد، والمستشفيات المتخصصة بنطاق المحافظة

كما كلف محافظ كفرالشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية وتحسين بيئة وجودة التعليم، وسد العجز بالمدارس من هيئة التدريس، وبخاصة فى القرى، وتكثيف المرور والرقابة، وتحقيق الإنضابط الإدارى بقطاع التعليم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأنه لن يتردد فى إحالة المتقاعسين عن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية الى النيابة العامة، مكلفاً بتنفيذ الإزالة من المهد وإتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون، ومحاسبة المقصرين، وتحقيق الإنضباط بقطاع الزراعة، وتحسين الخدمات الإرشادية والزراعية للفلاحيين وصغار المزارعين.

وأضاف أنه كلف مدير عام الطرق بتحسين آداء مشروع الرصف الإنتاجى بما يتوافق مع الإحتياجات الفعلية لأعمال رصف الطرق، وتعظيم الإستفادة منها، للقيام بأعمال الرصف المطلوبة، مع تطوير الوحدة من العائد المالى بأعمال الرصف، كما وجه بتقديم تقرير إسبوعى لله، لمتابعة كل ماتم رصفه فى المدن والقرى، وصيانة الفنشر الجديد على أن يتم ارساله إلى الشركة الوطنية لعمل الصيانة اللازمة له.