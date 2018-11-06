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محافظ سوهاج يتفقد شوارع المحافظة ويوجه برفع الاشغالات بالطرق

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:10 ص
محافظ سوهاج يتفقد شوارع المحافظة ويوجه برفع الاشغالات بالطرق جانب من جولة المحافظ
سوهاج – عمرو خلف
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 قام الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج ، بجولة ميدانية مفاجئة شملت عددا من الشوارع بمدينة سوهاج وأخميم ، للوقوف على مدى انضباط الشارع ، ومستوى أداء الجهاز التنفيذى ، والمستوى المقدم من الخدمات للمواطنين .

وكلف المحافظ اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بالتنسيق مع إدارتى المرافق والمرور ، والنزول فورا لإزالة الإشغالات من الشوارع ، حيث تلاحظ للمحافظ أثناء جولته وجود إشغالات على جانبى الطريق ، كما كلف إدارة المرور برفع السيارات المخالفة ، والتى تعوق حركة المرور بالشوارع .

ووجه الانصارى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور والمتابعة لضبط الشارع ، ورفع الاشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .

وأوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم ، وبمشاركة اللواء عبدالمنعم العلكى مدير شرطة المرافق ، والوحدات المحلية لحى شرق ، وحى غرب ومدينة اخميم ، وأسفرت الحملة عن إزالة 280 حالة اشغالات من شوارع خلف المستشفى الجامعى ، وكورنيش النيل الشرقى ، وشارع المحطة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 

 


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