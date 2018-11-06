محافظ دمياط تستقبل البائعة المعتدى عليها.. وتؤكد رفضها لإهانة أى مواطن

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بمكتبها، اليوم الثلاثاء، البائعة المتضررة بإلقاء بضائعها على الأرض، وذلك أثناء حملات رفع الإشغالات التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بسوق 63.

وعبرت المحافظ عن تعاطفها الشديد مع حالتها مؤكدة رفضها التام إهانة أى مواطن، مؤكدة أنه لن يتم التهاون فى إسترداد حقها وكرامتها بالقانون.

ووعدت المحافظ خلال اللقاء ببحث موقفها على وجه السرعة ومحاولة توفير باكية لها بسوق النيل الشعبى تجنبًا لتعرضها لأى مشكلات قد تحدث مستقبلًا.