محافظ دمياط تترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

دمياط معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم بأول زيارة للمنطقة الحرة العامة منذ توليها مهام المحافظة فى أغسطس الماضى، وذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة المنطقة، حيث كان فى استقبالها حنان موافى نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وعدد من المستثمرين بالمنطقة.

واستمعت المحافظ "رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة" خلال الجلسة إلى شرح مفصل عن المنطقة والتى تقام على مساحة 190فدان وتضم 22 مشروعا، بالإضافة إلى توفيرها 3 آلاف و500 فرصة عمل، وكذلك استعراض الموقف الحالى لها ومجالات الأنشطة الموجودة بالمنطقة والمشروعات الجديدة التي تم إقامتها مؤخرا.

كما تم مناقشة عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه بعض الشركات بالمنطقة والسبل المختلفة لحلها وموقف المشروعات المتعثرة وكذلك الإجراءات الخاصة بتأمين البوابات الخاصة بالمنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت محافظ دمياط أن المنطقة قد نجحت فى تحسين مساهمة المناطق الحرة فى نمو الصادرات الخارجية والناتج المحلى للبلاد وكذلك التوظيف ودعم الإنتاج الوطنى، مناشدة جميع الشركات وجمعية المستثمرين إلى تعزيز دورهم فى المساهمة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة.