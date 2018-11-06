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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:38 م
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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مبنى الديوان العام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:31 م
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مبنى الديوان العام جولة محافظ بورسعيد على ديوان عام المحافظة
بورسعيد - السيد فلاح
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام، القديم حيث تابع سير العمل داخل المبنى الذى سيشهد تطويرًا شاملاً.

ووجه محافظ بورسعيد خلال جولته بتكثيف الجهود من أجل سرعة الانتهاء من العمل فى المدة الزمنية المحددة.

وأعلن "الغضبان" إنه سيتم إعادة ترتيب جميع الإدارات داخل الديوان العام بما يتناسب مع أسلوب وحجم العمل داخل المحافظة، وسرعة الأداء، مع تجميع الإدارات المرتبطة مع بعضها فى مكان موحد من أجل سرعة أداء الخدمة والارتقاء بمستوى العمل، مؤكدًا أن ذلك يتواكب مع حجم المشروعات التنموية، التى تتم على أرض المحافظة فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستية، الأمر الذى يتطلب إنجاز كافة المهام والأعمال المطلوبة بدقة متكاملة وفى أقل وقت ممكن.

وشدد على استخدام التكنولوجيا الحديثة عند التعامل مع طلبات المواطنن تيسيرًا عليهم فى الوقت والجهد وسرعة إيفاد المواطن بنتيجة الطلب الخاص به فى جميع إدارات الديوان العام، لاسيما بأن محافظة بورسعيد ستكون المحافظة الرقمية الأولى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن أنه تم تجهيز مقر إدارة خدمة المواطنين على أعلى مستوى من الإمكانيات، وتوفير كافة سبل الراحة إلى المواطنين خلال تقدمهم بطلبات أو شكاوى إلى خدمة المواطنين.


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