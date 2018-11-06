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محافظ بنى سويف: 200 مليون جنيه زيادة فى قيمة المشاركة المجتعية بمشروعات البنية الأساسية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:36 ص
محافظ بنى سويف: 200 مليون جنيه زيادة فى قيمة المشاركة المجتعية بمشروعات البنية الأساسية المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أكد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، أن عام 2018 يشهد زيادة مطردة فى قيمة الأنشطة المنفذة عن طريق المشاركة المجتمعية، حيث بلغ إجمالى قيمة الأنشطة المنفذة خلال العام الحالى إلى أكثر من 200 مليون جنيه فى مجالات تدعيم البنية الأساسية والقطاع الصحى والتوعية المجتمعية، ليصل إجمالى المشاركة فى الفترة من 2016 وحتى الأن إلى أكثر من نصف مليار جنيه، وهو يؤكد على الدور التنموى الذى تؤديه مؤسسات المجتمع المدنى سواء كانت جمعيات أهلية أو قطاع خاص أو متطوعين. 

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعمال المشاركة المجتمعية والذى عرضته الأستاذة نهى محمد مدير عام التعاون الدولى بالمحافظة، والذى تتضمن إجمالى لقيمة الأعمال والمشروعات التى نفذتها بالمحافظة 20 جمعية ومؤسسة مجتمعية محلية ودولية، وتركزت معظم المشروعات المنفذة على دعم القطاعات الخدمية الحيوية وتدعيم البنية الأساسية ورفع الوعى ومحو الأمية والتثقيف الصحى والمجتمعى.


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