محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: لن أسمح بوجود إشغالات تعوق حركة الشوارع

الدقهلية شريف الديب

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنفيذ الإزالات من المهد وأي تأخير سيتم اعتباره تواطؤ ويحال رئيس المدينة للتحقيق، وشدد محافظ الدقهلية كذلك على التصدى بكل حسم للتعديات على الأرض الزراعية.

كما شدد المحافظ على سرعة عرض بيان تفصيلي بأراضي أملاك الدولة في كل المراكز والمدن والقرى يشمل عدد القطع ومساحتها وأسعار التقييم، وأشار إلى أن تقييم الأسعار سيتم عن طريق لجنة بالمحافظة لمنع التلاعب في تقدير الأسعار، على أن يتم عرض البيان خلال أسبوع من جميع المراكز والمدن والأحياء.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم بحضور اللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد .