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محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: لن أسمح بوجود إشغالات تعوق حركة الشوارع

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:40 ص
محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: لن أسمح بوجود إشغالات تعوق حركة الشوارع جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تنفيذ الإزالات من المهد وأي تأخير سيتم اعتباره تواطؤ ويحال رئيس المدينة للتحقيق، وشدد محافظ الدقهلية كذلك على التصدى بكل حسم للتعديات على الأرض الزراعية.
 
كما شدد المحافظ على سرعة عرض بيان تفصيلي بأراضي أملاك الدولة في كل المراكز والمدن والقرى يشمل عدد القطع ومساحتها وأسعار التقييم، وأشار إلى أن تقييم الأسعار سيتم عن طريق لجنة بالمحافظة لمنع التلاعب في تقدير الأسعار، على أن يتم عرض البيان خلال أسبوع من جميع المراكز والمدن والأحياء.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم بحضور اللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد .
 
كما شدد شاروبيم على رفع أي إشغالات بكافة شوارع المدن مؤكدا على أنه لن يسمح بوجودها بالشوارع والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتعرقل حركة سير السيارات.
 
ووجه شاروبيم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من جاهزية خطوط وبالوعات الصرف لمياه الأمطار وإنشاء بالوعات خاصة بالأماكن المنخفضة، بالإضافة إلى تجهيز سيارات شفط المياه لاستخدامها في المناطق التي تحتاج وجودها.
 
وشدد المحافظ على استمرار العمل بورديات النظافة على مدار اليوم حتى لا تتوقف عمليات رفع القمامة، وأشار إلى مراجعة كشافات وأعمدة الإنارة أولا بأول والتأكيد على ترميم الحفر بشوارع المدينة وإعادة توزيع وتصميم المطبات بما لا يعوق الحركة ويضمن سلامة المواطنين.
 
وأشاد شاروبيم بالجهد الذي قام به رئيس مركز ومدينة المنصورة وسرعة رد الفعل تجاه حادث سقوط الأشجار أول أمس بطريق شاوة تلبانة وإعادة حركة المرور لطبيعتها في الحال.
 
 
 

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