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محافظ الدقهلية: الموافقة على زيادة عدد أدوار المبانى بالقرى لمنع التوسع الأفقى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:20 م
محافظ الدقهلية: الموافقة على زيادة عدد أدوار المبانى بالقرى لمنع التوسع الأفقى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء على السماح بتعلية المبانى بالقرى، وزيادة عدد الأدوار بعد التأكد من صلاحية المبنى لتحمل أدوار إضافية، يأتى ذلك لمنع التوسع الأفقى والتعدى على الأرض الزراعية.

وشدد شاروبيم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالرد على شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة، كما شدد على ضرورة الاستماع لمطالبهم والنزول اليومى للشارع للتعرف على المشكلات على الطبيعة

وأشار محافظ الدقهلية على أهمية تواصل الأجهزة التنفيذية مع أعضاء مجلس النواب فى نطاقهم لتحديد الأراضى المتبرع بها لإقامة مدارس

وطالب شاروبيم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لتطوير المزلقانات حفاظا على سلامة المواطنين، وكذلك التنسيق مع الشركة القابضة للغاز لتوصيله للمناطق المحتاجة.

 

 


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