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محافظ الإسكندرية : تشكيل لجنة تختص بالتعليم وتطوير المدارس

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:45 م
محافظ الإسكندرية : تشكيل لجنة تختص بالتعليم وتطوير المدارس عبد العزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة  ،  محافظ الإسكندرية  ،  اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب ، ومسئولي مديرية التربية والتعليم ،  لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والمدارس بالمحافظة ،  وبحث سبل التعاون لحلها في أسرع وقت ممكن ، وشارك فى الاجتماع اللواء أحمد بسيوني  ،  سكرتير عام المحافظة  ،  واللواء حمدي الحشاش  ، السكرتير العام المساعد  ،و آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية .
 
وفِي بداية اللقاء رحب قنصوة بالحضور ، مشيدا بالجهد المبذول من قبل النواب ،  والتعاون مع التنفيذيين من أجل النهوض والتقدم بالإسكندرية ،   وحل مشكلات المجالات المختلفة والتي من أهمها ملف التعليم ومشكلات المدارس ، وأكد على أن العملية التعليمية والاهتمام بها ، هي أساس بناء أي دولة وتقدمها ، فالتلاميذ هم أمل مصر ومستقبلها ، لذا لابد من توفير كافة الأجواء المناسبة للعملية التعليمة للنهوض بها ، والتي تأتي بالتعاون بين الجميع وبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق ذلك .
 
واستمع المحافظ  ، من النواب إلى كافة المشكلات التي تواجه المدارس كل في نطاق دائرته ، والتي كان أهمها الكثافات المرتفعة في عدد التلاميذ وعجز المدرسين في بعض المواد الدراسية خاصة في الأماكن البعيدة مثل العامرية وبرج العرب ، وكذا احتياج بعض المدارس إلى إجراء الصيانة والتجديدات اللازمة ، فضلا عن المستلزمات والتجهيزات التي تحتاجها المدارس مثل التخت ومعدات المعامل وغيرها من الوسائل التعليمية 
 
وأوضح قنصوة  ،أنه تم تشكيل لجنة بالمحافظة تختص بملف التعليم يشارك بها أساتذة الجامعة والتعليم والمجتمع المدني وجميع الجهات ، وتختص اللجنة بدراسة احتياجات المدارس لتطويرها ، حيث تم اختيار 30 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية للوصول بها للنموذجية ، ليتم تطبيق هذا النموذج عقب ذلك على كافة مدارس الثغر ، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء 40 مدرسة لتبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد والتي ستساهم بشكل كبير جدا في حل أهم مشكلات العملية التعلمية وهي كثافة الفصول ، فضلا عن 62 مدرسة جاري الانتهاء من اعتماد إنشاءها وتطويرها .
 
 
 
 
 

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