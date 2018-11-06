محافظ أسيوط يلتقى بعض المستثمرين لانشاء مجمع خدمات بمدينة أسيوط الجديدة

أسيوط - ضحا صالح

استعرض اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، الفرص الاستثمارية بالمحافظة والجهود المبذولة للنهوض بمشروعات الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة ، لجذب الاستثمارات الجديدة بمدينتى أسيوط الجديدة وناصر "الهضبة الغربية" وتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمام شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال جميع الخدمات بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة وتلبية طلبات المستثمرين لدفع عجلة التنمية الصناعية وخلق فرص عمل للشباب واستغلال موارد المحافظة من المواد الخام لاقامة مصانع جديدة والاتجاه الى تعمير الصحراء والحفاظ على المدن من التلوث الناتج من المصانع تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمجموعة من المستثمرين على رأسهم المهندس محمد الهوارى رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان والفنان محمد ثروت وسمير صبرى المستشار القانونى لبعض المجموعات الاستثمارية بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورميح عبد الحسين مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وايهاب عبد الحميد نائب رئيس الفرع وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ - خلال الاجتماع – إلى المقومات الاستثمارية التى تذخر بها المحافظة ومنها وجود 7 مناطق صناعية احداها بقرية الغريب بمركزساحل سليم والتى تتبع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة ، مؤكدا على تفعيل المبادرة التى اطلقها لربط التعليم الفنى بالمناطق الصناعية والتدريب من أجل العمل لخلف فرص عمل للشباب وخريجى المدارس الفنية بكافة انواعها ، مؤكدا على ضرورة استغلال الموارد الاقتصادية والزراعية التى تذخر بها المحافظة وخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف رجل الأعمال محمد الهوارى، إنه بصدد البدء في تنفيذ مشروع مجمع خدمات استثمارى ضخم بمدينة أسيوط الجديدة بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه على مساحة 55 ألف متر مربع لتوفير أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة ، بالاضافة الى الالاف من فرص العمل غير المباشرة لابناء المحافظة من شباب الخريجيين واستغلال الامكانات والمرافق التى تذخر بها مدينة اسيوط الجديدة وقربها من المدينة القديمة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.

ومن جانب آخر ، نجحت رئاسة حي شرق مدينة أسيوط ، في التصدي لأعمال بناء مخالف أعلى عقارين بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمواصلة الحملات وازالة أعمال البناء للعقارات المخالفة والتي تهدد أمن وسلامة المواطنين والسيطرة عليها في المهد وذلك فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الأحياء بالقيام بالمتابعة المستمرة والمرور اليومى لرصد أى مخالفات وإزالتها فى المهد والتصدى للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون موجهًا بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأى عقار مخالف.

وقال محمد حلمي رئيس حي شرق مدينة أسيوط ، أن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وبمشاركة نواب ومساعدي رئيس الحي ومهندسي الإدارة الهندسية وعمال ومعدات وحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية بالحي نفذت قرارين هدم لأدوار مخالفة بعقارين متجاورين بشارع متياس المتفرع من شارع المحافظة حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم موضحًا أن الحملة أزالت الأعمدة الخرسانية والحوائط والشدات الخشبية وتم إزالة المخالفة فورا ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لما يمثله بناء الأدوار المخالفة من خطورة على سلامة العقار والعقارات المجاورة ، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة أي مخالفة وستتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

كما شدد محافظ أسيوط ، على تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية بجميع أنواعها في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك لإعادة الانضباط والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والامصال والطعوم والمستلزمات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بتلك المؤسسات الطبية.

كان الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، قد أحال 39 صيدلي و51 طبيب و20 إداري وفني للتحقيقات خلال جولة مفاجئة بمستشفى الايمان العام نظرًا للغياب بدون عذر وترك العمل قبل مواعيد العمل الرسمية.

حيث فاجأ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المستشفى مرتين في يوم واحد صباحًا ومساءًا وتفقد كافة الأقسام وتابع الحالة الصحية للمرضى واستمع للمرافقين لهم وتابع أعمال العيادات الخارجية وأعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على الفيروسات الكبدية والأمراض غير السارية سعياً وراء توفير منظومة صحية متكاملة على أعلى مستوى وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها الأخيرة للمحافظة.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته لجنة ضمت إدارة المتابعة والتفتيش المالي والاداري والتفتيش الصيدلي وإدارة المستشفيات وإدارة التمريض وإدارة مكافحة العدوى وذلك لفحص كافة أعمال المستشفى.