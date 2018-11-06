محافظ أسيوط يشهد تسلم 16حاوية وقلاب ورؤوس جرار ضمن برنامج إدارة المخلفات

وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة ورجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعبد المجيد عبد الرازق مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة وبشرى زخارى مدير مصنع السماد العضوى بقرية إسكندرية التحرير.

كما تفقد أعمال تسلم 9 حاويات سعة 24 متر و4 قلابات سعة 24 متر و3 رؤوس جرار للعمل على مقطورات سعة 50 متر مكعب ستصل فيما بعد عقب استلامهما من اللجنة المشكلة لاستلام معدات البرنامج الوطني والموردة ضمن معدات المرحلة الثانية للمكون الاستثماري الخاص بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي سوف يتم توريدها للمحافظة على دفعات حسب المخططات والمواعيد المحددة مسبقاً كما تفقد بعض المعدات المستخدمة في جمع القمامة ونقلها إلى مصنع السماد العضوي.

وأشار المحافظ إلى الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لرفع جميع أكوام القمامة بالقرى والمراكز والقضاء عليها، فضلا عن القضاء على ظاهرة أعمال الفرز التي تحدث في صناديق القمامة بالشوارع والميادين، لافتاً إلى الخطوات الإجرائية التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة لإنشاء مصنع للسماد العضوي بجوار المدفن الصحي للمحافظة عقب إغلاق المصنع القديم لما يمثله من أضرار صحية وبيئية على المجتمع والمنطقة المحيطة به مؤكداً على حرص المحافظة على رفع مستوى النظافة والعمل على التخلص الآمن للمخلفات والقضاء على ظاهرة النباشين وتراكم القمامة في بعض الشوارع والميادين وإظهار المحافظة بالمظهر الحضارى الذى يليق بها.

كما أصدر المحافظ تعليماته بضرورة وضع خطة محددة لإدارة المخلفات والتشديد على إصدار أوامر شغل لخروج السيارات من الحملة الميكانيكية الى مصنع السماد العضوى محدد بها تويت الدخول والخروج ورقم المعدة والمنطقة التي سيتوجه اليها مع مراعاة ضرورة كتابة اسم الوحدة المحلية على السيارة المخصصة لها، مشيرا إلى المضى قدماً فى إنشاء أماكن خرسانية على شكل حرف"U" لتجميع القمامة والمخلفات بالقرب من الترع على أن تقوم معدات الوحدات المحلية برفعها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك في محاولة للقضاء على ظاهرة قيام بعض المواطنين بإلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف وهو ما يتسبب في أضرار بيئية كبيرة على السكان فضلاً عن تأثيرها على الري في الأراضي الزراعية خاصة بنهايات الترع والمصارف.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أنه سيتم توزيع تلك المعدات على المراكز ومصانع السماد العضوى لنقل المخلفات الصلبة من أماكن تواجدها بالقرى إلى مصانع التدوير وأماكن التخلص النهائى، مؤكدا على توزيع صناديق وحاويات القمامة في أماكن مختلفة بمراكز وقرى المحافظة لاستيعاب المخلفات وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة.

وأضاف رجب محمود مدير إدارة للمخلفات الصلبة أنه تم وضع خطوات تنفيذية لخطة إدارة المخلفات ومنظومة النظافة بالمحافظة بدءا من مرحلة الجمع حتى مرحلة التخلص الآمن من المخلفات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للبدء في تطوير المنظومة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، مشيرا إلى جاهزية المحافظة لاستقبال المرحلة الثالثة من المعدات الخاصة بالبرنامج.