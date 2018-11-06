video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ أسوان ومدير صندوق تطوير العشوائيات يتابعان موقف تنفيذ المشروعات بالمحافظة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:03 م
محافظ أسوان ومدير صندوق تطوير العشوائيات يتابعان موقف تنفيذ المشروعات بالمحافظة المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اجتماعاً مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظة، بحضور المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، وعدد من قيادات المحافظة، ومديرى الإدارات ذات الصلة، وممثلي جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وقال المهندس خالد صديق: تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقى الصحابي غير الآمنة بمدينة أسوان، حيث يتم إنشاء 3 عمارات سكنية توفر 144 وحدة سكنية بنفس المنطقة، لتوفير مساكن ملائمة وآدمية لأهالى المنطقة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: حضر الاجتماع، ممثلو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمكلف من الصندوق بإعداد خطة العمل اللازمة لتطوير منطقة نجع السايح غير الآمنة بمدينة البصيلية، والتي يتعدى عدد الوحدات السكنية غير الآمنة بها 1000 وحدة، ويستهدف الصندوق إعداد خطة عمل تفصيلية لصياغة استراتيجية توفير مساكن آمنة وآدمية لسكان المنطقة، موضحاً أن المركز باعتباره استشاري المشروع، عرض ملخصاً عن نتائج الدراسة، والتصور المبدئي لاستراتيجية التطوير المقترحة، تمهيداً لمناقشتها مع شركاء التنمية.​


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق تطوير العشوائيات: نتفاوض مع سكان سور مجرى العيون لصرف تعويضات مناسبة

محافظ أسوان

تطوير العشوائيات

المشروعات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

وصفات طبيعية استعدى بيها للشتاء على طريقة أنجلينا جولى وكيت وينسلت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة