محافظ أسوان ومدير صندوق تطوير العشوائيات يتابعان موقف تنفيذ المشروعات بالمحافظة

كتب أحمد حسن

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اجتماعاً مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظة، بحضور المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، وعدد من قيادات المحافظة، ومديرى الإدارات ذات الصلة، وممثلي جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وقال المهندس خالد صديق: تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقى الصحابي غير الآمنة بمدينة أسوان، حيث يتم إنشاء 3 عمارات سكنية توفر 144 وحدة سكنية بنفس المنطقة، لتوفير مساكن ملائمة وآدمية لأهالى المنطقة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: حضر الاجتماع، ممثلو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمكلف من الصندوق بإعداد خطة العمل اللازمة لتطوير منطقة نجع السايح غير الآمنة بمدينة البصيلية، والتي يتعدى عدد الوحدات السكنية غير الآمنة بها 1000 وحدة، ويستهدف الصندوق إعداد خطة عمل تفصيلية لصياغة استراتيجية توفير مساكن آمنة وآدمية لسكان المنطقة، موضحاً أن المركز باعتباره استشاري المشروع، عرض ملخصاً عن نتائج الدراسة، والتصور المبدئي لاستراتيجية التطوير المقترحة، تمهيداً لمناقشتها مع شركاء التنمية.​