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مجمع البحوث الإسلامية يطلق قوافل توعية لسوهاج ودمياط وبلطيم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:59 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق قوافل توعية لسوهاج ودمياط وبلطيم الدكتور محى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات: سوهاج، ودمياط، ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، والعشوائيات بمحافظة القاهرة، ضمن الخطة التوعوية المستمرة للمجمع، حيث تستمر فعاليات تلك القوافل بتنفيذ برامجها اليومية لمدة أسبوع.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفى، إن القوافل ستركز بشكل كبير على دور الشباب في بناء الأوطان، والطاقات الإيجابية التى يحتاجون إليها لتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم وضرورة التغلب عليها، مع تصحيح ما اختلط عليهم من مفاهيم لقطع الطريق أمام من يحاولون استقطابهم وتلويث عقولهم بأفكار مسمومة.
 
أضاف الأمين العام أن القوافل تستهدف تحقيق انتشار واسع فى أنحاء هذه المحافظات من خلال معايشة واقع الناس، والإحساس بهمومهم، وتلبية متطلباتهم العلمية في مختلف القضايا التى تتصل اتصالًا مباشرًا بحياتهم، وتعاملاتهم اليومية، والفهم الصحيح للإسلام بعيدًا عن الغلو والتطرف.
 
أوضح الأمين العام أن المجمع يبذل مزيدًا من الجهود للوصول إلى الناس في مختلف الأماكن من خلال قوافل التوعوية المستمرة بشكل متواصل في المدارس ومراكز الشباب والمصانع والشركات وغيرها من التجمعات المختلفة.
 
 

 


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