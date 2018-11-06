مبعوث أمريكى: إيران تهدد الأمن الدولى ولدينا خطة شاملة لمواجهتها

واشنطن (أ ش أ)

قال المبعوث الأمريكى الخاص بإيران براين هوك " إن إيران تمثل تهديدا للسلام والأمن العالمى، وأن الادارة الأمريكية تنتهج خطة شاملة لمواجهة أنشطتها وردعها".

وأضاف هوك ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن أنشطة إيران تمثل تهديدا للأمن خاصة النووية منها، وأن هناك أنشطة آخرى لإيران كالصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية والإرهاب وتمويله.

وتابع قائلا " أن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات جديدة"، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أن إيران ستعمل على الإفلات من العقوبات وإذا فعلت ذلك سنفرض المزيد من العقوبات سواء على إيران أو على الدول التى تتعامل معها.

وأوضح أن واشنطن نسقت مع الحلفاء وتم التنسيق مع المملكة العربية السعودية للمحافظة على استقرار أسعار النفط وضمان الطلب.