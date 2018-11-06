مباحث التموين تضبط سجق فاسد داخل مطعم بيتزا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات من السجق الفاسد والغير صالح للاستهلاك الادمى وزنت حوالى 80 كيلو جرام داخل مطعم بيتزا فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام احد أصحاب مطاعم البيتزا باستخدام لحوما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل المطعم.

وباجراء التحريات اثبتت صدق المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه ويدعى "اسامة.ش.ص"52 عاما صاحب مطعم بدائرة قسم اول الاسماعيلية لحيازته كمية من السجق وزنت حوالى 80 كيلو جرام داخل المطعم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم تم التحفظ على المضبوطات ، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.