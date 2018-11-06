ماكرون: انسحاب أمريكا من معاهدة الحد من الصواريخ يعرض أمن أوروبا للخطر

كتب أحمد علوى

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيعرض الأمن الأوروبى للخطر.

وقال ماكرون فى حديثه لإذاعة "اوروب 1" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، "عندما أرى أن الرئيس ترامب أعلن منذ عدة أسابيع انسحابه من المعاهدة الهامة لنزع السلاح (معاهدة الحد من أسلحة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى)، فمن الذى سيصبح ضحية رئيسية.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سابقا، أن واشنطن ستنسحب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال إن بلاده ستزيد قدرتها النووية حتى "يعود الآخرون إلى وعيهم"، مضيفا أن واشنطن ستكون جاهزة بعد ذلك لوقف هذه العملية وبدء عملية نزع سلاحها. وأوضح أيضا أن هذه الرسالة موجهة قبل كل شيء إلى الصين وروسيا.