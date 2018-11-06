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كيد الحماوات.. سيدة تفقد طفلتها بسبب خلافات مع حماتها وتستنجد بمحكمة الأسرة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:45 ص
كيد الحماوات.. سيدة تفقد طفلتها بسبب خلافات مع حماتها وتستنجد بمحكمة الأسرة الطفلة الضحية
كتبت أسماء شلبى
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لم أقترف ذنب لكي أعاقب هذا العقاب القاسى، صدقت زوجى عندما طلب منى ترك طفلتى معه والذهاب للعمل، وعندما عدت اتهمنى بالإهمال، وهددنى بتحرير محضر ضدى ولولا شهادة الجيران ورؤيتهم الطفلة يتم تهريبها لنجح فى مكيدته لى".

"علا الشهاوى" 42 عاما، قصة جديدة لأم ينزف قلبها دما على فراق ابنتها قالت فى حديثها لـ" اليوم السابع": "بنتى بتقول لعمتها يا ماما رغم أنها كانت فى حضنى وعندها 3 سنوات وبترفض تروح لحد غيرى".

وأكملت علا:" منذ عامين وأنا بين المحاكم وأقسام الشرطة، ولدى قرار من المحامي العام، ولم أنجح فى التنفيذ وعندما ذهبت إلى قسم حدائق القبة حتى يبحثوا لى عن ابنتى قالوا:" روحي يا مدام شوفي بنتك فين ولما تعرفى تعالى واحنا نجيبها ".

وتابعت الأم المكلومة: "لم أدرك حقيقة ارتباط زوجى بى وطمعه فى أموالى، إلا بعد العيش معه تحت سقف واحد وواجهنى بالضرب المبرح التى تركت علامات فى جسدي والإهانة حتى وأنا حامل فى شهرين لإجبارى على الأنفاق عليه وسلبى راتبي الشهري وكل ممتلكاتى فكان يأخذ مني رأس المال غصبا، تحت التهديد ويستثمرها فى شراء السيارات وبيع الهواتف النقالة، ولا أرى جنيه واحد من الأرباح، وأنا صابرة حفاظا على منزلى من الخراب ".

وأكدت: "يئست من الاستمرار فى الزيجة وتحمل العنف بسبب تدخل أهله فى حياتنا، وهربت من حجيم الحياة الزوجية فعاقبتنى حماتى كيدا وخطفت نجلتى ومنحتها لابنتها الدكتورة الجامعية التى لم تتزوج حتى تربيها، وقاموا بعمل محاضر بادعاءات كاذبة ضدى حتى يجبرونى على نسيان طفلتى، وعدم اللجوء للقانون ".

 

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