كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالبحيرة

كتب- محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وتتمكن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة إلى تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه أيمن.م.م، 40 سنه سائق"و مُقيم بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندريه.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة رأفت. ص. ف، 23 "ميكانيكى"،ياسر.ص.ف ، 19 سنه"ميكانيكى" "شقيق الأول " ومُقيمان بمنطقة جناكليس بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السيارة الخاصة بالمجنى عليه "، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع السرقة، حيث قاما باستدراج المجنى عليه من موقف الكيلو 21 بالإسكندرية لتوصيلهما إلى مركز أبو المطامير وبالطريق قام الأول بخنقه باستخدام حبل فأوديا بحياته، واستوليا على السيارة وهاتفين خاصين به ثم قاما بتركه بمكان العثور عليه، تم بإرشادهما الحصول على الهاتفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.