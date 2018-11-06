كانى ويست يقدم تبرعات لمرشحة فى انتخابات التجديد النصفى

كتبت - سالى حسام

رغم إعلانه اعتزال السياسة، عاد المطرب كانى ويست للخوض فى السياسة مرة أخرى عبر تقديم تبرعات بقيمة 200 ألف دولار لمرشحة لمنصب عمدة مدينة شيكاغو.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فأن مطرب الراب قدم 200 ألف دولار للمرشحة الديمقراطية آمارا إينايا، منها 73 ألف و 540 دولار الأسبوع الماضى لدفع غرامة تم توقيعها عليها بخصوص أخطاء فى عملية تسجيلها أوراق الترشح، بالإضافة إلى 126 ألف و460 دولار أخرى دفعها من أجل حملتها الانتخابية.

ويأتى هذا بعدما كان أعلن كانى ويست اعتزاله الخوض فى السياسة قائلا إنه تعرض للاستغلال من قبل سياسيين وجهات عدة لتوصيل رسائل لا يؤمن بها هو نفسه.

وذلك بعدما كان زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، وأعلن دعمه له والتقط الصور فى المكتب البيضاوى وهو يرتدى قبعة ترامب الحمراء وعليها شعاره الانتخابى.

كذلك أعلن ويست ابتعاده عن حركة "بليكست" أى "الخروج الأسود" والتى جاء اسمها على غرار اسم البريكست، ويدعو أنصارها لخروج الأمريكيين السود من عباءة الحزب الديمقراطى من أجل تأييد ترامب فى الانتخابات التى تجرى اليوم.