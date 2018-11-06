قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم جريح

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم جريح.

وذكر نادى الأسير- فى بيان اليوم الثلاثاء- أن 7 فلسطينين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء فى محافظة الخليل بينهم جريح، فيما اعتقل 3 آخرون من مخيم الجلزون فى محافظة رام الله والبيرة.

كذلك جرى اعتقال اثنين من كل من بلدة حزما شمال القدس ومحافظة نابلس ومحافظة قلقيلية، وفلسطينى من كل من محافظتى جنين وسلفيت.

فيما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلى لليوم الثانى على التوالى، وصول طلبة قرية اللبن الشرقية لمدرستهم الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية انتشرت على مدخل القرية وطول الطريق المؤدية للمدرسة، ومنعت الطلبة من السير على الشارع الرئيسى، وأجبرتهم على سلوك طرق بديلة وعرة وطويلة.

وفى سياق آخر، ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن قائد شرطة الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة "يورام ليفي" قدّم توصية بإمكانية زيادة وتيرة اقتحام النواب الإسرائيليين فى الكنيست للمسجد الأقصى.

وحسب شرطة الاحتلال، لا توجد أحداث غير اعتيادية فى الأقصى، ولا معلومات استخبارية عن أحداث متوقعة، وإن استمرت الحالة على ما هى عليه يمكن السماح لأعضاء الكنيست اقتحام الأقصى دون شروط.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن القرار الآن أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن لا يتعجل فى اتخاذ قرار زيادة وتيرة اقتحام الأقصى من قبل أعضاء "الكنيست"، تخوفا من توتر العلاقات مع الأردن.

من ناحية أخرى، شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، تحرسها قوة عسكرية، بهدم مبنى سكنى بمنطقة الأشقرية بحى بيت حنينا شمال القدس المحتلة يعود لعائلة الرجبى، بحجة عدم الترخيص.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال ضربت طوقا عسكريا محكما حول المنطقة ومنعت المواطنين والمصورين من الاقتراب من مكان الهدم، علما أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال أخرجت بعض محتويات المبنى ولم تسمح للعائلة بتفكيك الخزائن وإخراج الاحتياجات الخاصة، فى حين وصلت سيارة إسعاف لنقل أحد أصحاب المبنى بسبب انهيار عصبى أصابه بسبب عملية الهدم.