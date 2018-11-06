video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قمة محتملة بين بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:02 م
قمة محتملة بين بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين بوتين وترامب
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب بوتين خلال مؤتمر قمة المجموعة العشرين التى ستعقد قريبا فى الأرجنتين.

وقال بيسكوف- فى تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "إن الرئيسين سيلتقيان فى باريس، لكن اللقاء الأوسع سيكون خلال لقاء مجموعة العشرين التى ستعقد فى الأرجنتين".

وأضاف بيسكوف: "من المؤكد أن اللقاء الشامل والطويل سيكون فى الأرجنتين، لكن لقاء باريس سيكون مجرد تمهيد ووضع النقاط التى سيتطرق إليها ترامب وبوتين.

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن أنه "غير متأكد" من لقائه مع الرئيس الروسى، فى باريس ولا يستبعد أن يلتقيا خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" فى الأرجنتين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: لقاء قصير بين بوتين وترامب فى باريس

بوتين

ترامب

قمه العشرين

الارجنتين

قمه بين بوتين وترامب




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة