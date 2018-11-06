قمة محتملة بين بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين

موسكو(أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب بوتين خلال مؤتمر قمة المجموعة العشرين التى ستعقد قريبا فى الأرجنتين.

وقال بيسكوف- فى تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "إن الرئيسين سيلتقيان فى باريس، لكن اللقاء الأوسع سيكون خلال لقاء مجموعة العشرين التى ستعقد فى الأرجنتين".

وأضاف بيسكوف: "من المؤكد أن اللقاء الشامل والطويل سيكون فى الأرجنتين، لكن لقاء باريس سيكون مجرد تمهيد ووضع النقاط التى سيتطرق إليها ترامب وبوتين.

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن أنه "غير متأكد" من لقائه مع الرئيس الروسى، فى باريس ولا يستبعد أن يلتقيا خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" فى الأرجنتين.