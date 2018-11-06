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قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى فى جبهة حمك

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:20 م
قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى فى جبهة حمك اليمن
أ ش أ
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اندلعت مواجهات ضارية، اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" عن مصدر ميداني، قوله إن المواجهات اندلعت عقب دفع المليشيا الحوثية بتعزيزات لها إلى "نقيل الخشبة" و"سوق الليل" قرب جبهة حمك.

وأشار المصدر، إلى أن المليشيا دفعت بتعزيزات إلى جبهة "حمك" بهدف تخفيف الضغط عليها في جبهة "دمت" التي تحقق فيها قوات الجيش تقدمات كبيرة وسط انهيار صفوفهم.

 

 


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