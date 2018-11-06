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فيديو.. كويتيين يتنقلون بـ "جيت سكى" فى الشوارع بسبب الأمطار الغزيرة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:30 ص
فيديو.. كويتيين يتنقلون بـ "جيت سكى" فى الشوارع بسبب الأمطار الغزيرة أمطار الكويت
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالكويت، مقطع فيديو لشباب كويتى يتنقل فى شوارع الكويت بـ" جيت سكى" نظرا لسوء الأحوال الجوية والشوارع التى غمرتها الأمطار.
 

وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت فى إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء الكويتى تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

 
 

 

 

الامطار
الأمطار

 

امطار الكويت
أمطار الكويت

 

امطار غزيرة بالكويت
أمطار غزيرة بالكويت

 

سيارة تغرق
سيارة تغرق

 


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