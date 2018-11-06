فيديو.. كويتيين يتنقلون بـ "جيت سكى" فى الشوارع بسبب الأمطار الغزيرة

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالكويت، مقطع فيديو لشباب كويتى يتنقل فى شوارع الكويت بـ" جيت سكى" نظرا لسوء الأحوال الجوية والشوارع التى غمرتها الأمطار.
وشهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة، تسببت فى إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى إثرها أعلن مجلس الوزراء الكويتى تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.
( جت سكي ) وسط الشوارع !#امطار_الكويت— كويت نت (@kuw_net) November 6, 2018
#الكويت_تغرق
pic.twitter.com/A932yWYWRa
الأمطار
أمطار الكويت
أمطار غزيرة بالكويت
سيارة تغرق
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة