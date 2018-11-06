فيديو.. جهود الداخلية بالقليوبية فى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كتب خالد إبراهيم

فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التى تتعلق بالغش التجارى وحيازة السلع الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك، فأكدت تحريات إدارة شرطة التموين بالقليويبة قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بالكيلو 38 بطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة طوخ، بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "بط ورومى وسمان" لحساب الغير، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدخلية على فيس بوك وتويتر فيديو أثناء قيام رجال الداخلية بضبط اللحوم والدواجن الفاسدة قبل طرحها بالأسواق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحملة تموينية مكبرة على مدينتى طوخ وبنها.