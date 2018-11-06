video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. جهود الداخلية بالقليوبية فى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:27 م
فيديو.. جهود الداخلية بالقليوبية فى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم فاسدة
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التى تتعلق بالغش التجارى وحيازة السلع الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك، فأكدت تحريات إدارة شرطة التموين بالقليويبة قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بالكيلو 38 بطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة طوخ، بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "بط ورومى وسمان" لحساب الغير، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدخلية على فيس بوك وتويتر فيديو أثناء قيام رجال الداخلية بضبط اللحوم والدواجن الفاسدة قبل طرحها بالأسواق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحملة تموينية مكبرة على مدينتى طوخ وبنها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطوخ وبنها

بيطري المنيا يضبط 742 كيلو لحوم غير صالحة فى 3 مراكز

ضبط 1027 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ملوى بالمنيا

الطب البيطرى بسوهاج يضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وزاره الداخلية

القليوبية

لحوم

دواجن

الاستهلاك الآدمى

اليوم السابع بلس

اخبار عاجله




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة