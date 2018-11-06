فيديو.. إنشاء مجمع للبتروكيماويات على 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة

كتبت- هبة حسام

تناولت الجلسة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنتدى شباب العالم والمنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر الجارى، عرض تقديمى لمشروع مجمع البتروكيماويات المقرر تنفيذه بمنطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه قال المهندس باسل الباز رئيس شركة "كربون القابضة" المسئولة عن تنفيذ المشروع، إن تنفيذ المجمع سيتم على مساحة 5 ملايين متر مربع، بمنطقة العين السخنة الواقعة جنوب القناة، والتى اعتبرها خلال عرضه للمشروع أهم منطقة فى مصر بل فى العالم بأكمله.

وأرجع الباز أهمية المنطقة التى سيقام بها مجمع البتروكيماويات، إلى إمكانية الوصول من خلالها لأفريقيا عن طريق كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يستطيع المصدر من خلالها التصدير من الشرق للغرب فى وقت واحد لموقعها المتميز.

يذكر أن فيديو العرض التقديمى لمشروع مجمع البتروكيماويات، الذى تم عرضه خلال الجلسة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمنتدى شباب العالم، تم نشره على الصفحة الرسمية للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، فى نهاية شهر يونيو الماضى، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات هذا المشروع نحو 10.9 مليار دولار.