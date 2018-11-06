video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. أحمد أبو اليزيد: الطاقة الإنتاجية لـ"الدلتا للسكر" 350 ألف طن سنويا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:58 م
فيديو.. أحمد أبو اليزيد: الطاقة الإنتاجية لـ"الدلتا للسكر" 350 ألف طن سنويا الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجرالسكر، أن الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج السكر لدى الشركة تقرب من 350 ألف طن سكر سنويا، إضافة إلى إنتاج 120 ألف طن " لب بنجر" الذى يدخل فى صناعة الأعلاف بجانب إنتاج  كميات كبيرة من "المولاس"، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة  التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر. 

وقال أبو اليزيد ،  فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على  تطوير منظومة صناعة السكر  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأنه لأول مرة يتم تطوير منظومة زراعة المحاصيل السكرية ،  وصناعة السكر ، فى مصر من خلال خطة تنفيذية بالشراكة بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شركة الدلتا لبنجر السكر يكرم الفائزين بكأس بطولة الجمهورية للشركات

أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا لبنجر السكر لـ" اليوم السابع": توجيهات الرئيس السيسى ساعدت على تطوير صناعة السكر وقرارات وزير التموين أنهت الأزمة.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة إنتاج الفدان

الدلتا للسكر

أحمد أبو اليزيد

الطاقة الانتاجية للسكر




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة