فيديو.. أحمد أبو اليزيد: الطاقة الإنتاجية لـ"الدلتا للسكر" 350 ألف طن سنويا

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجرالسكر، أن الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج السكر لدى الشركة تقرب من 350 ألف طن سكر سنويا، إضافة إلى إنتاج 120 ألف طن " لب بنجر" الذى يدخل فى صناعة الأعلاف بجانب إنتاج كميات كبيرة من "المولاس"، لافتا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر.

وقال أبو اليزيد ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على تطوير منظومة صناعة السكر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأنه لأول مرة يتم تطوير منظومة زراعة المحاصيل السكرية ، وصناعة السكر ، فى مصر من خلال خطة تنفيذية بالشراكة بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى.