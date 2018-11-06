فقدان 16 جنديا نيجيريا بعد هجوم لبوكو حرام

أ ف ب

فُقد أثر 16 جندياً نيجيرياً على الأقلّ إثر هجوم شنّه ضدّ قاعدتهم فى منطقة بحيرة تشاد جهاديّو جماعة بوكو حرام، على ما أفادت مصادر عسكرية ومليشيات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أنّ جهادى بوكو حرام وصلوا على متن عدّة شاحنات مساء الإثنين وهاجموا قاعدة عسكرية وسوقاً محليّاً فى بلدة كوكاوا، ممّا أجبر الجنود على الانسحاب من المعسكر لوقت وجيز.

وقال ضابط بالجيش النيجيرى لفرانس برس من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية للمنطقة والتى تقع على بعد 180 كلم جنوب العاصمة إنّ "جنودنا اشتبكوا مع الإرهابيين فى معركة شرسة بعد الهجوم".

وتابع الضابط الذى طلب عدم نشر اسمه "حتى الآن هناك 16 جندياً فى عداد المفقودين لكنّ فرق البحث تمشّط المنطقة لتحديد موقعهم".

ولم ترد فى الحال أى تقارير عن وقوع خسائر فى أى من الجانبين، لكنّ ميليشيا مدنية تحارب إلى جانب الجيش أكّدت فقدان أثر 16 جندياً، مشيرة أيضاً إلى مقتل مدنى خلال الاشتباكات.

وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام جهاديى بوكو حرام بمهاجمة جنود فى قرية كومشى على مقربة من الحدود مع الكاميرون.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص فى شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرّد بوكو حرام فى 2009. وأدّى التمرّد إلى نزوح حوالى مليونى شخص.