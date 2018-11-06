فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات التابع للأوقاف

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بالغردقة من خريجى كلية اللغات والترجمة دراسات إنجليزى أو فرنسى أو ألمانى، مع صرف مكافآت وحوافز مجزية للملتحقين للعمل بالمركز.

وأتاحت الأوقاف، التقديم عبر موقعها الرسمى قبل قليل، للراغبين ممن تنطبق عليهم شروط التقدم ملء النموذج المرفق.