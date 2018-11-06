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فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات التابع للأوقاف

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:13 ص
فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات التابع للأوقاف وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد المينا بالغردقة من خريجى كلية اللغات والترجمة دراسات إنجليزى أو فرنسى أو ألمانى، مع صرف مكافآت وحوافز مجزية للملتحقين للعمل بالمركز.

وأتاحت الأوقاف، التقديم عبر موقعها الرسمى قبل قليل، للراغبين ممن تنطبق عليهم شروط التقدم ملء النموذج المرفق.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، وتكون الدراسة بهذه المراكز على مستوى الجمهورية، على أن تقتصر السنة التمهيدية على إتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدى العلماء والقراء المتخصصين وتكون مدة الدراسة بها ستة أشهر تبدأ 1 / 1 / 2019، وتنتهى 30 / 6 / 2019.

 
 

 

 


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