غرفة صناعة الملابس: لا زيادة بأسعار ملابس الشتاء.. وفشل مبادرة البيع بالتقسيط

كتبت – منى ضياء

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد زيادة بأسعار ملابس الموسم الشتوى هذا العام مقارنة بأسعار الموسم الماضى، بسبب حالة الركود التى يمر بها السوق.

وأضاف عبد السلام فى اتصال هاتفى لـ”اليوم السابع”، أن أسعار الملابس الشتوية هذا الموسم مقبولة فى ظل المتغيرات التى تعرضت لها الصناعة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والخامات، ولكن لم تنعكس هذه الزيادات على أسعار الموسم الحالى لأن المصنعين يحاولون امتصاص الجانب الأكبر من هذه التأثيرات بتقليل هامش الربح فى ظل ضعف القوى الشرائية للمواطنين.

وتمثل الملابس المصنعة محليا حوالى 80% من السوق هذا العام، مقابل 50% قبل التعويم – بحسب عبد السلام – متوقعا أن يزيد نصيب الصناعة المصرية بالسوق، مقابل المستورد.

فى سياق متصل كان اتحاد الصناعات أطلق مبادرة العام الماضى لبيع ملابس الشتاء بالتقسيط لارتفاع أسعارها، ولكن لم يتم تنفيذها، وهو ما برره عبد السلام بعدم إيجاد الآليات اللازمة للتنفيذ من خلال بطاقات الائتمان البنكية والتى لا تتوفر إلى مع عدد محدود من المواطنين، وليسوا من الطبقة المستهدفة بالتقسيط وهم الطبقة الأقل دخلا، فهؤلاء فى الأغلب لا يتعاملون مع البنوك.

وأكد عبد السلام أنه فى حالة تطبيق البيع بالتقسيط من خلال الكروت البنكية فلن يستفيد من المبادرة الفئة الأقل دخلا بالفعل، وبالتالى لن يتم تجديد الحديث عنها هذا العام.