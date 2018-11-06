غدا.. جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها الدولى السابع للطب التكاملى بحضور وزيرة الصحة

أعلن الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق، ورئيس جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط عن انطلاق أعمال مؤتمرها الدولي السابع وذلك غداً الأربعاء من القاهرة ولمدة يومين ، ثم تنتقل أعمال المؤتمر إلى العاصمة السودانية الخرطوم وحتى 12 نوفمبر 2018.
وأضافت الدكتورة سوزان سلامة أستاذ أمراض الصدر ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان "أمراض الصدر وعلاقتها بمرض السكر عند الأطفال والبالغين" والذي ينعقد تحت رعاية وزراء التعليم العالي والصحة من الجانبين المصري والسوداني ، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق ، وعميدي كلية الطب بجامعتي أسيوط وأسوان ولفيف من رواد العمل الطبى من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة .
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