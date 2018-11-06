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غدا.. جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها الدولى السابع للطب التكاملى بحضور وزيرة الصحة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:34 ص
غدا.. جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها الدولى السابع للطب التكاملى بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق، ورئيس جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط عن انطلاق أعمال مؤتمرها الدولي السابع وذلك غداً الأربعاء من القاهرة ولمدة يومين ، ثم تنتقل أعمال المؤتمر إلى العاصمة السودانية الخرطوم وحتى 12 نوفمبر 2018.

وأضافت الدكتورة سوزان سلامة أستاذ أمراض الصدر ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان "أمراض الصدر وعلاقتها بمرض السكر عند الأطفال والبالغين" والذي ينعقد تحت رعاية وزراء التعليم العالي والصحة من الجانبين المصري والسوداني ، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق ، وعميدي كلية الطب بجامعتي أسيوط وأسوان ولفيف من رواد العمل الطبى من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة .

 


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