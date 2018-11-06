عمرو نصار يشارك في ملتقى التعاون المصرى الكويتى

كتب إسلام سعيد

يصل اليوم الثلاثاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلى الكويت قادماً من مدينة شنغهاي الصينية للمشاركة في فعاليات ملتقى التعاون المصري الكويتي "ملتقى الأشقاء" وكذا الاجتماع الثالث لمجلس التعاون المصري الكويتي .

وأوضح الوزير أن انعقاد ملتقى التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، خاصةً وأنه سيحظى بمشاركة عدد كبير من مسؤولي حكومتي البلدين، فضلاً عن رعاية وحضور الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مشيراً إلى أن علاقات الأخوة التي تربط مصر والكويت حكومةً وشعباً ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستقبل التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

وأضاف نصار أن الملتقي سيلقي الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر وجذب المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم بالسوق المصري خاصة في سيناء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلاً عن استعراض أخر التطورات في بيئة الأعمال الكويتية وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق الكويتي.

ولفت الوزير إلى أن الاجتماع الثالث لمجلس التعاون المصري الكويتي يعد منصة قوية لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون التجاري المتاحة بالبلدين، لافتاً إلى أهمية البناء على النتائج والتوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعه الأول والثاني المنعقدين بالقاهرة خلال عام 2015.

ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة خلال زيارته عددا من اللقاءات والمباحثات المكثفة التي ستتضمن عقد لقاء مع خالد الروضان، وزير التجارة الكويتي لبحث فرص التعاون بين الجانبين في مشروعات مشتركة وسبل التغلب على التحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.

هذا وتتضمن فعاليات الملتقى جلستان الأولى بعنوان "الشراكة الاقتصادية: واقع مبشر ومستقبل واعد" والثانية تحت عنوان "مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتنمية المستدامة"، كما سيعقد على هامش الملتقى معرض لاستعراض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية للملتقى والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وكان نصار قد اختتم مشاركته فى فعاليات معرض الصين الدولى الأول للواردات والذى افتتحه الرئيس الصينى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس، حيث تشارك مصر فى هذا المعرض الدولى بجناح وطنى باعتبارها أحد دول ضيوف شرف المعرض، فضلا عن جناح كبير للشركات المصرية يضم ٣٧ شركة فى عدد من المجالات وتشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج .