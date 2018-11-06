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على نغمات فيها حاجة حلوة.. اعرف رسالة السيسى لشباب العالم فى ماراثون السلام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:20 م
على نغمات فيها حاجة حلوة.. اعرف رسالة السيسى لشباب العالم فى ماراثون السلام السيسى فى ماراثون السلام
كتبت ريهام عبد الله
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عل نغمات أغنية فيها حاجة حلوة التى أرتبط بها العديد من المصريين صغار وكبار ، نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية رسالة صوتية وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته شباب العالم المشاركين فى منتدى شباب العالم شرم الشيخ 2018، فى "ماراثون السلام" اليوم الثلاثاء.
 
وبدأ الماراثون من منطقة نبق وحتى أيقونة السلام، تحية لشباب العالم المشارك فى المنتدى، وقال السيسى :"أرض سيناء اللى إحنا بنتكلم عليها، كانوا بيحاولوا يخلوها أرض الشر، وإحنا قلنا لا يمكن أبدا غير أنها تكون أرض للسلام والمحبة، تجلى عليها الخالق العزيز، فى جبل سيناء وسانت كاترين تحيا مصر، يحيا الاستقرار يحيا شباب العالم". 
 
 
 
وألقى الرئيس السيسى كلمة قبل انطلاق الماراثون، تحدث فيها عن السلام والتنمية ودور الشباب في بناء أوطانهم، مشيرا إلى أن الشباب في مصر تصدى لأشرس المعارك ضد الإرهاب.
 
المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة
 

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