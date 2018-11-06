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عريقات: إسرائيل أبلغت السلطة نيتها فصل مقاصة الضفة عن غزة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:06 ص
عريقات: إسرائيل أبلغت السلطة نيتها فصل مقاصة الضفة عن غزة صائب عريقات
وكالات
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كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، امس الاثنين، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية، بتحويل أموال من "المقاصة" لقطاع غزة إن لم تحول لها كامل المخصصات السابقة.

وجاء ذلك، في كلمة لعريقات خلال مشاركته في ندوة بمدينة رام الله أكد خلالها أن "البلاغ الإسرائيلي وجه للجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي".

ولم يدل عريقات بأية تفاصيل، بشأن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى فلسطين، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة شهريا، نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

 

 

 

 

 


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