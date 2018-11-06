ضبط 74 قضية مخدرات و24 سلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، شن الحملات لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 74 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 24 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بتجميع كميات من المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، وضبط بحوزته 27 طن و400 كيلو من المخلل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك.

وشن ضباط مباحث التموين بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية أسفرت عن تحرير 73 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، واستيلاء على المال العام.

وواصلت مديرية أمن الجيزة حملتها على المنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم ضبط 12 من الخيالة والجمالة والباعة الجائلين لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ 14 حكم قضائى، وضبط 4 متسولين.

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تم إزالة عدد من إشغالات المحلات التجارية والمقاهى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.