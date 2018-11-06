video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4214 هاربين من أحكام وتحصيل 172244 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:37 ص
ضبط 4214 هاربين من أحكام وتحصيل 172244 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4214 هاربين من أحكام، منهم 2857 حكم فى جنح الغرامات، و 1282 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و65 حكم فى مخالفات، وضبط 10 محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 172244 ألف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط متهمين بمواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة مكبرة بسمنود

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

هاربين من احكام

الغربية




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة