ضبط 4 هاربين من أحكام لمدة 14 سنة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 4 هاربين من أحكام بالسجن، حيث تم ضبط " ماهر م. ح. ش" والمطلوب التنفيذ عليه في قضية جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 176/2010 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 الاف جنية مخدرات.

كما تم ضبط محمود ح. م. م. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 820/ 2013 جنايات قسم مرسي علم حصر رقم 315/2016 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه .

كذلك تم ضبط " احمد . م " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 2228/ 2017 جنايات قسم رأس غارب حصر رقم 432/2018 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات وغرامة 10الاف جنية مخدرات ، وتم ضبط المدعو مصطفي . م . ش " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 1666/ 2015 جنايات قسم راس غارب حصر رقم 1085/1017 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات وغرامة 10الاف جنية مخدرات .

كما تم ضبط 116 فــي جنح الحبس الجزئي، و 20 حكم فــي جنح الحبس المستأنف، و 204 فــي جنح الغرامات الجزئية، و 25 فــي جنح الغرامات المستأنف، و 126 حكم في جنح المخالفات.