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ضبط 4 هاربين من أحكام لمدة 14 سنة بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:00 ص
ضبط 4 هاربين من أحكام لمدة 14 سنة بالبحر الأحمر حمله امنية-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 4 هاربين من أحكام بالسجن، حيث تم ضبط  " ماهر م. ح. ش" والمطلوب التنفيذ عليه في قضية  جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 176/2010 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات  وغرامة 10 الاف جنية مخدرات.
 
كما تم ضبط  محمود ح. م. م. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 820/ 2013 جنايات قسم مرسي علم حصر رقم 315/2016 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه .
 
كذلك تم ضبط  " احمد . م " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 2228/ 2017 جنايات قسم رأس غارب حصر رقم 432/2018 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات  وغرامة 10الاف جنية مخدرات ، وتم ضبط المدعو مصطفي . م . ش " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية 1666/ 2015 جنايات قسم راس غارب حصر رقم 1085/1017 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات  وغرامة 10الاف جنية مخدرات .
 
كما تم ضبط 116 فــي جنح الحبس الجزئي، و 20 حكم  فــي جنح الحبس المستأنف، و 204 فــي جنح الغرامات الجزئية، و 25  فــي جنح الغرامات المستأنف، و 126  حكم  في جنح المخالفات.
 
 

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