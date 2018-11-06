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ضبط 31 قضية مخدرات وتنفيذ 7117 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:00 م
ضبط 31 قضية مخدرات وتنفيذ 7117 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية – خالد حجازى – نيفين طة
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نفذ اللواء اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة ومحمد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

 وأسفرت الحملة عن تمكن ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة 31 قضية مخدرات وأسلحة، كما تمكن ضباط ادارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7117حكما قضائيا و70600 غرامات فى حملة بالقليوبية، وضبط 30 قضية تموينية، و17هاربا من أحكام بالسجن الجنائى 189هاربا من أحكام بالسجن المستأنف و17هاربا من أحكام بالسجن الجزئى، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحصيل غرامة، وتحرير مخالفة.


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