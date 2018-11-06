ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية خلال حملات بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم 5 بنادق آلى، 3 بندقية خرطوش، 2 فرد روسي فرد خرطوش بقصد الدفاع، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.





