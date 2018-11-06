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ضبط 104 هاربين من أحكام قضائية وتنفيذ 1144 حكما متنوعا بالإسماعيلية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:32 م
ضبط 104 هاربين من أحكام قضائية وتنفيذ 1144 حكما متنوعا بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1144 حكمًا متنوعًا منها 819 حكمًا جزئيا و30 حكما مستأنفا، و260 حكم غرامات، و33 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 12100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمين هاربين محكومًا عليهم.

 

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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