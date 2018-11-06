ضبط هارب من "إعدام" وآخر من "مؤبد" وعاطل من 67 حكمًا فى حملة بالبحيرة

البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط هارب من "إعدام" وأخر من 67 حكما فى حملة بالبحيرة.

أثناء قيام المباحث الجنائية بحملة مكبرة لضبط الهاربين من أحكام والخارجين على القانون تمكن الرائد احمد أباظة من ضبط إبراهيم م ا 38 سنة عاطل ومقيم عزبة التونسى مركز شبراخيت مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز شبراخيت "قتل" والمحكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا.

كما عبد الله م ج 45 سنة ومقيم مركز بدر مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز بدر مخدرات والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

كما تمكن الرائد احمد الشرقاوى من ضبط محمد ص ع 40 سنة عاطل ومقيم سيدى غازى مركز كفر الدوار المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 67 حكم حبس 47 حكم مستأنف، 21 حكم جزئى.

من ناحية أخرى، أمسك الأهالى شخصين حال قيامهما ببيع دراجة بخارية "توك توك" مبلغ بسرقتها بقرية منشاة مهنا التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط كل من : رامى ع ع 21 سنة، إسلام م ع 21 سنة عاطل ومقيمان قرية الضهرية مركز بإيتاى البارود، حال قيامهما بعرض دراجة بخارية "توك توك" موديل 2013 شاسية 96995 موتور 79614 للبيع لأحد الأشخاص بالقرية "مُبلغ بسرقتها" فى محضر مركز إيتاى البارود بتاريخ اليوم عن بلاغ حمد ا ع 48 سنة سائق ومقيم مركز إيتاى البارود.

وبسؤال مالك الدراجة المذكور اتهم المذكوران بسرقة دراجته المشار إليها حيث أبلغه أحد أصدقائه بمشاهدته لها يستقلها المذكوران فقام بتتبعها وضبطها والمتهمان بمساعدة الأهالى بالقرية المشار إليها.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم المركز بتاريخه وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما اتهم عامل مدرسة بالتعدى على نجله مدرسة الشهيد وليد عبد المعطى الابتدائية بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر من عبد الفتاح م ع 42 سنة عامل ومقيم قرية أم صابر بدائرة المركز بقيام سحر م أ المُدرسة بمدرسة الشهيد وليد عبد المعطى الابتدائية بالقرية بالتعدى على نجله زياد 11 سنة الطالب بالصف الخامس الابتدائى بالمدرسة بالضرب وإحداث إصابته كدمات وخدوش بالذراع الأيسر والظهر بدعوى عدم التزامه بالفصل الدراسى.

وتم إخطار مديرية التربيه والتعليم لاتخاذ شئونها وتحرر المحضر 11044/2018 جنح المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.