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ضبط لحوم فاسدة بالمعصرة ورفع إشغالات بحلوان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:09 م
ضبط لحوم فاسدة بالمعصرة ورفع إشغالات بحلوان لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تمكنت إدارة حماية المستهلك بحى المعصرة، من ضبط كميات من اللحوم المفرومة غير صالحة بسيارة لبيع سندويشات بطريق الأتوستراد بالمعصرة، بالإضافة إلى كميات من الدجاج غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل لبيع الطيور وتم إعدام الكميات المضبوطة قبل بيعها للمواطنين.
 
وفى السياق، قرر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اللواء أحمد فؤاد، إيقاف أعمال بناء صب سقف الدور الثالث بدون ترخيص بمنطقة الصرف بكورنيش النيل ومصادرة خلاطة وكميات من الأسمنت المستخدم فى البناء بشارع الـ 20 القبلى وإزالة تندات لمقاهى مخالفة بشارع الكابلات، أشرف على أعمال الإزالة لواء محمد فؤاد رئيس حى المعصرة.
 
وفى سياق آخر، أســفرت الحمــلة التى نفـــذها حــى حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحى، عن رفع 128 سيارة بدون لوحات معدنية متروكة بشارع السكه الحديد عرب راشد وتم تحرير محضر رقم 141 ورفع اشغالات الباعة بموقف مـايـو وإيداعها بدار لرعاية المتسولين كما تم رفع جميع الاشغالات بشارعى حيدر وأمام سوق توشكى وتنفيذ قرار غلق محل مخالف مقام بدون ترخيص بشارع رايل بالإضافة الى إزالة حجرات ومبانى بالطوب الأحمر امتداد السكة الحديد بعرب أحمد غنيم وتمت الازالة حتى سطح الارض.
 
 

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