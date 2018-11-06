ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطوخ وبنها

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من المواد الغذائية "لحوم، دواجن" غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق بدائرتي مركز طوخ وبنها، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينتى طوخ وبنها، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بالكيلو 38 بطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة طوخ، بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "بط ورومى وسمان" لحساب الغير، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم واحد طن بط، روى غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط المدعو "أ. س." 40 عاما المدير المسئول عن الثلاجة، مقيم بالقاهرة، وبسؤاله قرر أن تلك الكمية المضبوطة مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات التوريدات.

كما تم ضبط المدعو "أ. ش" 39 سنة، صاحب مطعم بيتزا بدائرة مركز شرطة بنها، لحيازته واستخدامه كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم مفرومة وسجق" مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وبدون بيانات تدل على مصدرها، وغير صالحة للاستهلاك، مما يعد غشاً تجارياً وضرراً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم ضُبط 160 كيلو جرام من أنواع لحوم مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.